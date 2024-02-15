Аномальная летняя жара в Европе заставляет туристов искать альтернативные, более прохладные места для летнего отдыха.

Лето 2023 года оказалось аномально жарким во многих странах Европы, традиционно считающихся самыми популярными летними туристическими направлениями континента. Столбики термометров в Италии, Испании и Греции достигали более 40 градусов по Цельсию, превращая отдых в ад с постоянным поиском прохлады.

Не удивительно, что в этом году одним из главных туристических трендов назвали поиск более прохладных направлений для летнего отпуска. Издание The Independent назвало несколько интересных городов Европы, на которые стоит обратить внимание летом 2024 года, если хочется прохлады.

1. Остенде, Бельгия

Средний максимум в августе: +21°C

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Средний минимум в августе: +15°C

Хотя Бельгия не ассоциируется у большинства туристов с пляжным отдыхом, крупнейший город Фландрии Остенде может похвастаться великолепными песчаными пляжами, где можно утром заняться кайтсерфингом, а после обеда насладиться свежими устрицами на набережной Альберта I – и все это без необходимости спасаться от жары.

2. Ла Гомера, Канарские острова, Испания

Средний максимум в августе: +28°C

Средний минимум в августе: +21°C

В то время как материковая Испания пылает, атлантический бриз дует через Канарские острова, гарантируя приятную погоду круглый год. Ла Гомера приглашает туристов насладиться пешими прогулками, купанием в голубых водах и гурманскими пиршествами.

3. Тарту, Эстония

Средний максимум в августе: +21°C

Средний минимум в августе: +11°C

Культурная столица Европы в 2024 году Тарту имеет отличный климат для знакомства с Эстонией летом. Здесь туристам гарантированы очаровательная старинная архитектура и живописные пейзажи.

4. Сопот, Польша

Средний максимум в августе: +22°C

Средний минимум в августе: +12°C

Приморский Сопот, расположенный в Тригородском регионе "Балтийской Ривьеры" неподалеку от Гданьска, является доступной альтернативой любимым шумным городам юга. Здесь туристов ждет 4 км пляжей, самый длинный деревянный пирс в Европе и стильные оздоровительные спа-центры. Также местные жители хвалят Сопот за его пляжную ночную жизнь.

5. Остров Зюльт, Германия

Средний максимум в августе: +20°C

Средний минимум в августе: +16°C

Магнит для немецкой элиты с мягким микроклиматом Северных Фризских островов, полосатыми сиденьями и нетронутым светлым песком по понятным причинам привлекает путешественников. Довершает все это замечательная гастрономия.

6. Озеро Блед, Словения

Средний максимум в августе: +28°C

Средний минимум в августе: +16°C

Самая известная достопримечательность Словении сверкает под летним солнцем, а голубые ледниковые воды озера Блед помогают сохранять хладнокровие во время восхождений к средневековому замку Блед и романтических прогулок вокруг Острова фантазий.

7. Машику, Мадейра, Португалия

Средний максимум в августе: +26°C

Средний минимум в августе: +21°C

Этот городок, зажатый между гор, известен своими пляжами, ухоженными садами и терракотовыми крышами, усеивающими весь ландшафт. В то же время здесь гораздо спокойнее, чем на более раскрученных португальских курортах.

8. Пори, Финляндия

Средний максимум в августе: +21°C

Средний минимум в августе: +12°C

Город Пори на западном побережье Финляндии является центром джазовой музыки, финской уличной еды и настоящей звезды Скандинавии – пляжа Ютери: 6 км белого песка, идеально подходящего для виндсерфинга, волейбола, наблюдения за птицами и барбекю.

9. Харлем, Нидерланды

Средний максимум в августе: +19°C

Средний минимум в августе: +15°C

Сюда стоит отправляться за тюльпанами, винилами, скрытыми двориками и множеством каналов. Менее многолюдный сосед Амстердама предлагает кусочек голландской прохлады без столкновений с потными незнакомцами. Местная культура пивоварения восходит к 14 веку, а активные занятия можно найти в национальном парке Зюйд-Кеннемерланд.

10. Скаген, Дания

Средний максимум в августе: +19°C

Средний минимум в августе: +13°C

В портовом городе Скаген есть художественные музеи и изысканные рестораны, способные соперничать со столицей страны Копенгагеном. Любителей дикой природы порадует песчаная коса Гренен, разделяющая Балтийское и Северное моря.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как пережить адскую жару на европейских курортах в сезон летних отпусков.

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