Туристы начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отдыха летом.

Резкое повышение летних температур в южной Европе может привести к тому, что путешественники начнут выбирать более прохладные направления для летнего отпуска или будут ездить на отдых весной или осенью.

Данные Европейской туристической комиссии (ETC) показывают, что число людей, желающих поехать в Средиземноморский регион в период с июня по ноябрь, уже сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters.

В то же время наблюдается всплеск интереса к таким направлениям, как Чехия, Дания, Ирландия и Болгария.

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"Мы ожидаем, что непредсказуемые погодные условия в будущем окажут большее влияние на выбор путешественников в Европе", – констатировал глава ETC Мигель Санс.

Согласно отчету компании, 7,6% путешественников теперь рассматривают экстремальные погодные явления как серьезную проблему для поездок в период с июня по ноябрь.

Среди них жительница Норвегии Анита Эльшой, которая вернулась домой из своего любимого места отдыха в Италии на неделю раньше, чем планировалось, когда температура достигла 35°С.

"(У меня) сильно болела голова, ноги и пальцы распухли, и у меня все больше и больше кружилась голова. Мы должны были быть там две недели, но не могли (остаться) из-за жары", – пожаловалась женщина.

В то же время, туристические компании утверждают, что пока не наблюдают большого количества отмен поездок из-за сильной жары. По словам Шона Типтона из британской группы турагентств ABTA, британцы все еще бронируют меньше отпусков дома и больше на Средиземноморье, часто за много месяцев наперед, поскольку они хотят наверстать упущенное за два года локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, эксперты отмечают, что ситуация вскоре может измениться, поскольку волны тепла станут более изнурительными. Метеорологи прогнозируют, что уже на этой неделе температура может превзойти текущий рекорд Европы в 48,8 градусов по Цельсию.

"Наше недавнее исследование указывает на снижение числа людей, заинтересованных в путешествиях в августе, пиковом месяце, в то время как все больше европейцев рассматривают возможность осенних поездок", – отметил глава ETC Мигель Санс.

Его слова подтверждют и сами туристы. В разговоре с Reuters отдыхающие в Риме сообщили, что теперь они дважды подумают, прежде чем снова бронировать поездку туда в июле, поскольку во время отдыха они только тем и занимались, что пытались пить достаточно воды, сохранять прохладу и искать места с кондиционером.

При этом власти Италии, экономика которой сильно зависима от летнего туристического сезона, уже бьют тревогу из-за возможного сокращения числа отдыхающих. Ранее Министерство окружающей среды Италии предупредило, что иностранные туристы в будущем будут больше путешествовать весной и осенью и выбирать более прохладные направления.

В то же время в некоторых странах надеются, что эта тенденция просто приведет к перераспределению потоков туристов, а не к их сокращению. Так, по данным Министерства окружающей среды Греции, увеличение количества поездок в зимние, весенние и осенние месяцы наоборот может облегчить проблему с переполненностью местных курортов летом и компенсировать потенциальное летнее сокращение.

Греческие власти закрыли древний Акрополь Афин в самое жаркое время дня в пятницу, чтобы защитить туристов.

Тем временем, в Испании уже наблюдается изменение предпочтений туристов. Согласно отчету национальной туристической ассоциации Exceltur, ожидается высокий спрос на отдых в прибрежных районах на севере страны и на островах, где летние температуры, как правило, ниже.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько советов, как пережить адскую жару на европейских курортах этим летом.

Также эксперты назвали лучшие европейские страны для того, чтобы избежать адской жары этим летом – в топе Ирландия и четыре страны Скандинавии.

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