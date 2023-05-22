Соблюдение нескольких простых правил существенно упростит жизнь туристам, если во время путешествия по Европе они окажутся в эпицентре аномальной жары.

Поскольку ученые предупредили, что в связи с повышением температуры на планете Европу в этом году ждет суровое лето, советы по поводу того, как туристам уберечь себя от экстремльной жары, будут как никогда актуальны.

Как отмечают эксперты Travel Off Path, если туристы во время путешествия по Европе окажутся в эпицентре аномальной жары, соблюдение нескольких простых правил существенно упростит им жизнь.

Советы туристам по выживанию при экстремальной жаре в Европе

1. Не допускайте обезвоживания. Всегда носите с собой воду и не забывайте ее пить. Это особенно важно, если вы употребляете алкоголь во время поездки.

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2. Защитите себя. Берите с собой солнцезащитный крем, когда выходите из дома, и не забывайте повторно наносить его в течение дня. Шляпы и длинные рукава также помогут защитить себя от солнца.

3. Находитесь больше в помещении. Многие активности внутри помещения обеспечат передышку от жары. К тому же, музеи, кинотеатры и другие туристические места часто оснащены кондиционерами.

4. Планируйте заранее. Если вы едете в место, где летние температуры могут быть высокими, позвоните в отель перед бронированием, чтобы убедиться, что в нем есть кондиционер. Выбирайте отели с бассейнами или направления, расположенные поблизости от воды – океан, море, озера и реки помогут вам охладиться.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что уже этой весной на нескольких популярных европейских направлениях, в частности, в Испании, наблюдались температуры, которые обычно характерны для середины лета. Поэтому туристов предупредили, что в летние месяцы, на которые традиционно выпадает пик сезона отпусков, в Европе будет еще жарче.

В связи с этим были названы лучшие европейские страны для того, чтобы избежать адской жары этим летом – Ирландия и четыре страны Скандинавии.

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