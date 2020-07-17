Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон для Украины

В "зеленой зоне" популярные среди украинцев туристические страны – Турция и Египет.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тысяч населения для Украины.

Соответствующие данные по состоянию на 16 июля размещены на сайте Минздрава.

В частности, в «красной зоне» находятся - США (более 545 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения), Армения (373), Израиль (246), Черногория (148), Россия (144), Молдова (142), Казахстан (133), Беларусь (90).

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В самой Украине пока показатель инцидентности составляет более 62 на 100 тыс. населения.

Также, согласно перечню, в «зеленой» зоне сейчас находятся такие страны, как Турция и Египет, Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия.

Граждане, которые приезжают из стран «красной» зоны, должны проходить обсервацию сроком 14 дней или самоизоляцию, воспользовавшись приложением "Дій вдома".

Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, что они сделают тесты на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь негативные результаты. Из стран "зеленой" зоны - без ограничений.

Как сообщал УНИАН, в прошлый раз Минздрав обновлял список стран «красной» и «зеленой» зон 6 июля.

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