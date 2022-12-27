Также будет снято ограничение на количество пассажиров на международных рейсах в Китай.

Китай перестанет требовать от прибывающих путешественников проходить карантин, начиная с 8 января 2023 года, несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Как сообщает Reuters, также с этой даты будет снято ограничение на количество пассажиров на международных рейсах. Тем не менее, путешественники, въезжающие в Китай, все еще должны будут пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета.

Одновременно в стране будет понижен статус реагирования на COVID-19 до менее строгой категории B с нынешней высшей категории A, поскольку болезнь стала менее вирулентной и постепенно перерастает в обычную респираторную инфекцию.

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Кроме того, власти Китая обещают улучшить условия для приезда иностранцев в Китай, например, для работы и бизнеса, а также упростить получение необходимых виз.

Издание напоминает, что три года нулевой нетерпимости к коронавирусу, от закрытия границ до внутренних локдаунов, нанесли серьезный ущерб экономике Китая, вызвав в прошлом месяце крупнейшие протесты в стране с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.

В этом месяце Китай резко сменил политику, отменив почти все свои внутренние COVID-ограничения, что заставило больницы по всей стране изо всех сил пытаться справиться с новой волной инфекций.

Пандемия коронавируса в мире – что известно

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. По состоянию на конец декабря 2022 года коронавирусом в мире заболели более 660 млн человек, из них почти 6,7 млн умерли. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертельных в истории.

С марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев из-за жестких карантинных мер в большинстве стран. Летом 2020 года туристические путешествия начали возобновляться, однако с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемией. Однако некоторые страны, в том числе Китай, оставляли жесткие карантинные ограничения до последнего.

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