Власти страны оставляют за собой право вернуть некоторые карантинные ограничения при пересечении границы, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 вновь ухудшится.

Франция с 1 августа 2022 года отменяет все карантинные ограничения, действововавшие в стране из-за пандемии коронавируса.

Такое решение принял парламент Франции, сообщает schengenvisainfo.

Вместе с тем, власти страны оставляют за собой право вернуть некоторые карантинные ограничения при пересечении границы, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 вновь ухудшится. В частности, речь идет о возможности повторнного введения требования наличия сертификатов вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, хотя с весны 2022 года большинство стран мира начали отменять все карантинные ограничения, а в самом ЕС упразднили требования наличия сертификатов вакцинации, коронавирус все еще существует и даже мутирует.

На днях на родине коронавируса – в китайском Ухане – снова ввели локдаун, хоть и частичный. Там выявили четырех носителей вируса без симптомов.

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