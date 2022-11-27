На акции протеста в Шанхае - крупнейшем городе Китая - люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!".

В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги.

Тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая. Студенты также провели демонстрации в университетах Пекина и Нанкина, передает Би-би-си.

На акции протеста в Шанхае - крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны - люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

Видео дня

Подобного рода лозунги весьма необычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства, как правило, заканчивается печально.

Но аналитики считают, что правительство, похоже, сильно недооценило растущее недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и далее.

Один из участников акции протеста в Шанхае рассказал Би-би-си, что был "шокирован и взволнован", увидев людей на улицах, по его словам, это первый случай такого масштабного протеста в Китае.

Одна из участниц демонстрации рассказала, что они спрашивали полицейских, как они относятся к протестам, и ответ был "Так же, как и вы". Но, по ее словам, они носят форму, поэтому выполняют свою работу.

Хотя к утру воскресенья волнения в Шанхае поутихли, в районе проведения акции протеста усилено присутствиие полиции. В частностие на улицах было несколько десятков полицейских, частных охранников и сотрудников полиции в штатском.

Издание отмечает, что видеозаписи протестов сложно верифицировать, но на многих из них протестующие откровенно критикуют правительство и лично Си Цзиньпина.

Накануне в китайских соцсетях появились видео новых массовых протестов против жестких ковидных ограничений в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сообщениям, демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек.

На кадрах видно, как местные жители, многие из которых в масках, после наступления темноты собираются на улицах города. После этого начинается противостояние с представителями властей, люди скандируют: "Конец ковидному локдауну!". В другом ролике толпа прорывается через барьер, который удерживают сотрудники городских служб в защитном снаряжении.

Агентство Рейтер подтвердило локацию места, где проходила демонстрация. Стримы с места, за которыми Би-би-си следило в пятницу вечером, также показывали протестующих, собравшихся около здания городской администрации.

Пожар в Урумчи стал кошмарным сценарием для многих китайцев, попавших в последние месяцы под широкомасштабные ограничения: по некоторым данным, они оказались заперты в своей квартире без возможности выбраться. Власти это отрицают, но это не остановило распространение общественного возмущения и тревоги.

Нарастающее разочарование достигло критической отметки. Миллионы людей устали от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок. Гнев охватил все уголки Китая, от крупных городов до отдаленных регионов, таких как Синьцзян и Тибет, и объединил все слои общества, включая молодых студентов университетов, рабочих заводов и простых граждан.

По мере роста этого гнева протесты против антиковидных мер становятся все более частым явлением. Но даже демонстрации, прошедшие в эти выходные, можно считать необычными как по своей численности, так и по тому, насколько откровенно собравшиеся критиковали правительство и лично Си Цзиньпина.

Некоторые вышли на протест с китайскими флагами и пели национальный гимн - его слова проповедуют революционные идеалы и призывают народ "подниматься". Это проявление патриотизма, которое также можно рассматривать как острое выражение солидарности с китайскими соотечественниками, страдающими от политики "нулевого ковида" Си Цзиньпина, и призыв к действию.

Акции протеста в Китае

Еще не так давно массовый выход на улицы сотен людей, требующих отставки президента Си, считался немыслимым. Но после протеста на мосту в Пекине 22 октября, ошеломившего здесь многих, похоже, порог для выражения более открытого и резкого несогласия с политикой режима снизился.

22 октября на мосту в Пекине китаец поджег покрышки и вывесил транспарант с надписью "Объявите забастовку в школе и на работе, уберите диктатора и национального предателя Си Цзиньпина! Мы хотим есть, мы хотим свободы, мы хотим голосовать!".

Протесты в Китае случаются редко, хотя общественное недовольство политикой Пекина по борьбе с коронавирусом растет.

Антикоронавирусные локдауны в Китае

Официальный Пекин продолжает проводить политику "нулевого ковида". Однако число заражений продолжает расти, местные жители все чаще выражают недовольство в связи с локдаунами.

В то время как другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города.

Столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа Урумчи находится в локдауне с начала августа. Ранее один из жителей сообщил Би-би-си, что жителям комплекса, где случился пожар, было запрещено покидать свои дома.

Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали людям спастись от пожара, и даже пошли на необычный шаг - принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг.

Интернет в Китае жестко цензурируют, и уже к утру субботы практически все упоминания о протестах в Урумчи были удалены из соцсетей.

Многие СМИ сообщали, что пожар в Урумчи в четверг, в котором погибли люди, по-видимому, был вызван неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня. Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили - они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.

Как Китай борется с коронавирусом

Политика "нулевого ковида" объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей. Но эта политика работает не слишком эффективно - в среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд - даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.

Сейчас о вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. В их числе - и столичный Пекин (более 22 млн жителей), и Гуанчжоу - крупный торговый город на юге страны (18,5 млн), и несколько других.

Внезапные локдауны, которые то и дело объявляют в регионах по всей стране, вызывают гнев жителей и провоцируют крайне нетипичные в условиях авторитарного режима эпизодические вспышки недовольства - включая акции протеста на крупнейшем в мире заводе по производству айфонов в Гуанчжоу.

Какие ограничения действуют в городах Китая

Жителей Уханя призвали ограничиться передвижениями от дома до работы, а в Пекине закрыли парки и музеи.

А в Шанхае люди, приезжающие в этот город из других регионов, обязаны сдать тест на коронавирус и провести три дня в изоляции. Ранее город распорядился закрыть культурные и развлекательные заведения в семи из 16 районов из-за коронавируса.

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