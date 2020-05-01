Кипр открывает аэропорты с 9 июня

Последний этап ослабление карантина планируют запустить 14 июня с открытием кинотеатров, театров и казино.

Кипр возобновляет авиасообщение с 9 июня, которое было приостановлено из-за введения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения.

Аэропорты возобновят работу в рамках третьего этапа перезапуска экономики.

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На Кипре ослабление карантина начнется с 4 мая.

Кроме того, с 9 мая также откроются морские порты, которым разрешат принимать круизные лайнеры, и заведения общественного питания: клиентам позволят сидеть как внутри помещений, так и снаружи – на террасах, в летниках.

В рамках ослабление карантина заработают отели для туристов с соблюдением санитарных требований.

Последний этап ослабления планируют запустить 14 июня с открытием кинотеатров, театров и казино. Власть позволит тогда же проводить фестивали и концерты.

Как сообщал УНИАН, в Греции планируют открыть туристический сезон в июле, а отели начнут открывать уже в июне.