цей матеріал доступний українською

Греция уже в июле планирует открыть туристический сезон

05:20, 01 мая 2020
Новости туризма
14 0
Греция / Wikimedia Commons

Читайте такжеВ этом году страны Евросоюза могут не пускать к себе туристов (видео)

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем в Греции готовы к тому, что сезон в этом году будет намного хуже предыдущих из-за страха людей путешествовать на фоне пандемии коронавируса.

«Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику», - сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

Как сообщал УНИАН, в Гостуризме рассказали, смогут ли украинцы провести летний отпуск заграницей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter