Греция уже в июле планирует открыть туристический сезон
05:20, 01 мая 2020Новости туризма
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Вместе с тем в Греции готовы, что сезон в этом году будет намного хуже предыдущих.
Греция / Wikimedia Commons
В Греции планируют открыть туристический сезона в июле, а отели начнут открывать уже в июне.
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Об этом сообщает Reuters.
Вместе с тем в Греции готовы к тому, что сезон в этом году будет намного хуже предыдущих из-за страха людей путешествовать на фоне пандемии коронавируса.
«Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику», - сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.
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