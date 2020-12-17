Поезда будут курсировать через день.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 24 декабря запускает поезда №5/6 Ужгород - Херсон и №149/150 Харьков - Ворохта, которые будут курсировать через день, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что поезд Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11.

«Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово», – сказано в сообщении.

Поезд Харьков - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20.

«Благодаря этому поезду можно добраться в Полтаву, Миргород, Лубны, Гребенки, Борисполь, Киев, Львов, Ивано-Франковск и другие города», - сказано в сообщении.

Зимние маршруты «Укрзализныцы»

Компания «Укрзализныця» 14 декабря запустила региональный поезд №821/822 Львов – Ужгород, который упрастит украинцам возможность попасть на курорт Славское.

Также «Укрзализныця» назначила три дополнительных поезда на зимние праздники: №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.

С 18 декабря компания возобновляет курсирование пассажирского поезда №357/358 «Гуцульщина» сообщением Киев - Рахов.

Также в декабре компания возобновляет курсирование ряда поездов. В частности, возобновляется движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва); №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; №58/57 Ковель - Одесса; №70/69 Мариуполь - Львов; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск; №745/746 Киев – Славское.

Справка УНИАН об «Укрзализныце»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец