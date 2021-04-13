Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов с 23 мая 2021 года.
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Об этом решении от 13 апреля сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля.
Отмечается, что на первом этапе пускать будут небольшие группы туристов в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников.
При этом туристы должны будут пройти ПЦР-тест перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бэн-Гурион.
В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилёту.
«Государству Израиль пора воспользоваться своим преимуществом как безопасного и иммунизированного государства, чтобы укрепить свою собственную экономику. Целые направления индустрии туризма, включая гидов, отели и транспортные компании зависят от въездного туризма и не работают более года. Я счастлива дать старт процессу возобновления их деятельности и надеюсь, что это поставит отрасль на путь восстановления и полного возвращения к стабильному и здоровому туризму в Израиле», - прокомментировала министр туризма Израиля Орит Фаркаш Ха-Коэн.
Отметим, при этом пока не сообщается, о гражданах каких именно стран идет речь и, главное, какие вакцины Израиль будет признавать действительными.
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