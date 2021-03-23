Вакцинированным от COVID-19 вскоре можно будет попасть в Грецию без тестирования и самоизоляции.

Правительство Греции планирует отменить ограничения на въезд для посетителей страны, вакцинированных от коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеВласти Греции с средины мая планируют открыть страну для туристовКак сообщает "Немецкая волна"

Министерство туризма Греции планирует обнародовать соответствующее решение сегодня. Согласно ему, те лица, которые посещают Грецию, должны лишь подтвердить факт своей вакцинации. От них больше не будут требовать негативного ПЦР-теста и семидневного карантина. Впрочем, речь идет пока только о гражданах стран-членов Европейского Союза и Израиля.

Греческое правительство активно выступает в поддержку разработки общеевропейского сертификата вакцинации. Греция рассчитывает на то, что его быстрое внедрение поможет спасти туристический сезон в стране.

В начале марта министр туризма страны Харис Теохарис заявил, что Греция может открыть границы для иностранных туристов с 14 мая. "В 2021 году мы готовы приветствовать всех туристов, если они или прошли вакцинацию, или болели и имеют антитела, или могут показать отрицательный тест. На границе, как и в прошлом году, будут делать выборочные тесты. Но разница в том, что в этом году мы будем использовать экспресс-тесты, что избавит гостей от необходимости ждать результат в течение суток", - сказал тогда Теохарис.

Он отметил, что тесты будут предоставлены за счет правительства Греции, туристам за них не нужно будет платить.

По словам министра, уже в прошлом году Греция доказала, что может гарантировать каждому посетителю "уникальный опыт безопасного путешествия".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Леся Лещенко