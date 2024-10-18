По состоянию на осень 2024 года дороже всего снять квартиру обходится в Лондоне (Великобритания), ранее признанным лучшим городом мира для жизни и туризма, где средняя арендная плата достигла рекордного квартального максимума в 2694 фунта стерлингов (или 3220 евро) в месяц, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Euronews Travel, который проанализировал цены на аренду жилья более чем в 20 ведущих городах Европы в местных агентствах недвижимости в июле-сентябре 2024 года. Расчет средней цены основан на запрашиваемой арендной плате за все виды недвижимости: от комнат и однокомнатных квартир до многокомнатных домов.
Так, по данный британского агентства недвижимости Rightmove средняя арендная плата в наиболее востребованных районах центральной части Лондона составляет 3175 фунтов стерлингов (или 3795 евро), в то время как цены на окраинах британской столицы более скромные – 2341 фунт стерлингов (или 2797 евро).
Второе место в рейтинге, основываясь на данных немецкой компании Statista, заняла нидерландская столица Амстердам, где средние цены на аренду квартир составляют 2,275 евро. За ним идет столица Италии Рим со средней ценой 2 тысяч евро.
7 городов Европы с самой дорогой арендой жилья в 2024 году
- Лондон, Великобритания (3220 евро)
- Амстердам, Нидерланды (2275 евро)
- Рим, Италия (2000 евро)
- Париж, Франция (1862 евро)
- Роттердам, Нидерланды (1795 евро)
- Гаага, Нидерланды (1790 евро)
- Мюнхен, Германия (1770 евро)
А вот самыми доступными для аренды из изученных городов оказались Будапешт (Венгрия), Афины (Греция) и Турин (Италия) – 950 евро, 1000 евро и 1100 евро в месяц соответственно.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые дорогие и самые дешевые города мира для экспатов. Оказалось, что дороже всего жизнь обходится в Гонконге, а дешевле всего – в нигерийской Абудже.
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