Самые дорогие квартиры в Лондоне, а самые дешевые в Будапеште / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

По состоянию на осень 2024 года дороже всего снять квартиру обходится в Лондоне (Великобритания), ранее признанным лучшим городом мира для жизни и туризма, где средняя арендная плата достигла рекордного квартального максимума в 2694 фунта стерлингов (или 3220 евро) в месяц, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Euronews Travel, который проанализировал цены на аренду жилья более чем в 20 ведущих городах Европы в местных агентствах недвижимости в июле-сентябре 2024 года. Расчет средней цены основан на запрашиваемой арендной плате за все виды недвижимости: от комнат и однокомнатных квартир до многокомнатных домов.

Так, по данный британского агентства недвижимости Rightmove средняя арендная плата в наиболее востребованных районах центральной части Лондона составляет 3175 фунтов стерлингов (или 3795 евро), в то время как цены на окраинах британской столицы более скромные – 2341 фунт стерлингов (или 2797 евро).

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Второе место в рейтинге, основываясь на данных немецкой компании Statista, заняла нидерландская столица Амстердам, где средние цены на аренду квартир составляют 2,275 евро. За ним идет столица Италии Рим со средней ценой 2 тысяч евро.

7 городов Европы с самой дорогой арендой жилья в 2024 году

  1. Лондон, Великобритания (3220 евро)
  2. Амстердам, Нидерланды (2275 евро)
  3. Рим, Италия (2000 евро)
  4. Париж, Франция (1862 евро)
  5. Роттердам, Нидерланды (1795 евро)
  6. Гаага, Нидерланды (1790 евро)
  7. Мюнхен, Германия (1770 евро)

А вот самыми доступными для аренды из изученных городов оказались Будапешт (Венгрия), Афины (Греция) и Турин (Италия) – 950 евро, 1000 евро и 1100 евро в месяц соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые дорогие и самые дешевые города мира для экспатов. Оказалось, что дороже всего жизнь обходится в Гонконге, а дешевле всего – в нигерийской Абудже.

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