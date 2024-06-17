Всего в рейтинг попали 226 городов по всему миру.

Гонконг, как и годом ранее, вновь признали самым дорогим городом мира для экспатов, желающих (или вынужденных) временно сменить место жительство ради работы. Самым дешевым, тем временем, назвали столицу Нигерии Абуджу.

Как свидетельствуют данные свежего Mercer Cost of Living Survey, в этом году на позиции в рейтинге повлияли такие факторы, как колебания инфляции и обменного курса, которые напрямую влияют на заработную плату и сбережения сотрудников, работающих за рубежом. При этом повышенная экономическая и геополитическая нестабильность, а также локальные конфликты и чрезвычайные ситуации привели к дополнительным расходам в таких сферах, как жилье, коммунальные услуги, местные налоги и образование.

Кроме того, в городах с более высоким рейтингом (Гонконг, Сингапур и Цюрих) такие факторы, как дорогой рынок жилья, высокие транспортные расходы и более высокая стоимость товаров и услуг, способствовали повышению стоимости жизни. И наоборот, в Исламабаде, Лагосе и Абудже более низкая стоимость жизни международных сотрудников отчасти была обусловлена ​​обесцениванием местной валюты.

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Всего в рейтинг попали 226 городов по всему миру.

10 самых дорогих городов мира для экспатов

1. Гонконг, специальный административный район Китая (0 изменения по сравнению с прошлым годом).

2. Сингапур (0).

3. Цюрих, Швейцария (0).

4. Женева, Швейцария (0).

5. Базель, Швейцария (0).

6. Берн, Швейцария (+1).

7. Нью-Йорк, США (-1).

8. Лондон, Великобритания (+9).

9. Нассау, Багамские Острова (+1).

10. Лос-Анджелес, США (+1).

10 самых дешевых городов мира для экспатов

226. Абуджа, Нигерия (-86).

225. Лагос, Нигерия (-178).

224. Исламабад,Пакистан (+3).

223. Бишкек, Кыргызстан (+1).

222. Карачи, Пакистан (+4).

221. Блантайр, Малави (-23).

220. Душанбе, Таджикистан (+3).

219. Дурбан, Южная Африка (+1).

218. Виндхук, Намибия (+4).

217. Гавана, Куба (+8).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году, сновываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей. Возглавил рейтинг швейцарский город Цюрих, ранее признанный самым дорогим городом мира для жизни.

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