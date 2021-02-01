В топ-10 аэропортов попали "Борисполь", "Киев" имени Игоря Сикорского, "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

Министерство цифровой трансформации назвало 10 украинских аэропортов, которые принимают цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров.

Читайте такжеНазваны самые популярные аэропорты Европы по итогам 2020 годаОб этом сообщается в Telegram-канале приложения.

Цифровые документы принимают следующие аэропорты: "Борисполь", "Киев" имени Игоря Сикорского, "Одесса", "Львов" имени Данила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

Отмечается, что аэропорт "Днепропетровск" начал принимать "Дія" три дня назад и за этот период около 20% пассажиров воспользовались е-паспортами в приложении.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года международный аэропорт "Борисполь" начал принимать электронные внутренние и заграничные паспорта в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія" для идентификации пассажиров на внутренних рейсах.

В апреле 2020 года Министерство цифровой трансформации представило электронные паспорта в мобильном приложении "Дія".

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Автор: Павел Степанец