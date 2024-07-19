Всего в список попали 14 пляжей по всей стране.

Греция, несмотря на все погодные катаклизмы, летом 2024 года остается одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха в Европе.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, назвало 14 лучших пляжей Греции, на которые стоит обратить внимание в этом году.

Возглавил рейтинг пляж Палеокастрица на северо-западном побережье острова Керкира (Корфу) в Ионическом море. Как отмечают авторы рейтинга, популярная курортная зона Палеокастрица, расположенная в 23 км к северо-западу от города Корфу (между ними курсируют регулярные автобусы и шатлы), простирается почти на 3 км через ряд небольших живописных бухт, над которыми возвышаются скалистые горы, покрытые кипарисами и оливковыми деревьями. Именно здесь находится изысканный маленький пляж, где, по легенде, усталый Одиссей выбрался на берег. Однако стоит иметь в виду: пляж чрезвычайно популярен в пик сезона, и найти шезлонг или участок песка, чтобы положить полотенце, может оказаться непростой задачей, независимо от того, насколько рано вы придете.

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Второе место досталось пляжу Фалассарна на острове Крит, куда можно доехать на автобусе примерно за 90 минут из курортного городка Ханья. Этот широкий участок розово-кремового песка считается одним из лучших на острове и славится потрясающими закатами, чистой водой, накатывающими волнами и водными видами спорта. С середины июля до середины августа здесь много туристов, в основном однодневных из Ханьи и Киссамоса.

Замкнул троку лидеров пляж Апелла на острове Карпатос, куда лучше всего добираться на лодке из города Пигадия. Окруженный каскадом холмов, покрытых полевыми цветами, с высокими скалами на севере и юге, этот пляж считается лучшим на островах Додеканес. Даже несмотря на то, что это скорее галечный пляж, чем песчаный.

14 лучших пляжей Греции

1. Палеокастрица, Корфу

2. Фалассарна, Крит

3. Апелла, Карпатос

4. Навагио, Закинтос

5. Войдокилия, Мессина

6. Платис Гиалос, Миконос

7. Кукунариес, Скиатос

8. Myrtos, Kefalonia

9. Коккини, Санторини

10. Элафониси, Крит

11. Потами, Самос

12. Мыс Посиди, полуостров Кассандра

13. Сейшелы, Икария

14. Прасониси, Родос

Как сообщал УНИАН, ранее пляжи Греции попали в тройку самых чистых в Европе – там одни из самых прозрачных вод на материке.

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