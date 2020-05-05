Прибытие в аэропорт за 4 часа и минимум контактов: как могут измениться авиаперевозки из-за коронавируса (видео)

Взаимодействие между пассажирами и персоналом сведут к минимуму.

Ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное восстановление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительство стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.

В аэропорту

Для того, чтобы попасть в салон самолета вскоре нужно будет пройти проверку через специальные "ворота", которые будут проверять температуру тела у туристов. Их уже разрабатывают в нескольких странах. А в аэропорту Гонконга даже испытывают на пассажирах. Вся процедура занимает 40 секунд.

Читайте такжеФранция ограничит летом крупные международные путешествия из-за коронавируса

На территории самого аэродрома взаимодействие между персоналом и пассажирами ради безопасности должна свестись к минимуму. Регистрироваться на посадку и покупать необходимые авиауслуги придется онлайн. По возможности багаж сдавать тоже нужно будет самостоятельно.

Проходить контроль безопасности будут просить с дистанцией в два метра. Соблюдать ее придется даже членам семьи. "До" и "после" контроля всех будут просить мыть или протирать руки дезинфекторами. На все это уйдет значительно больше времени, чем обычно. А потому пассажирам придется приезжать минимум за четыре часа до рейса.

"Всюду на земле будут отметки для пассажиров, чтобы они видели на каком расстоянии стоит соблюдать дистанцию. Также это будет касаться сидений в залах ожиданий. Шесть раз в час мы проветриваем помещения", - отмечает работник итальянского аэропорта "Милан-Мальпенса" Дэвид Писони.

Читайте такжеЕгипет ослабляет карантин и частично открывает отели

Еще в аэропортах могут оборудовать лаборатории для быстрого анализа крови, поскольку измерения температуры не слишком эффективное для людей с бессимптомным течением болезни.

"Похоже на то, что ближайшие три-четыре года люди не смогут летать настолько часто, как раньше. А забыть про все эти вынужденные меры сможем только лет через семь", - говорит Брайан Самерс, журналист из авиации.

В салоне самолета

Изменится все и в салоне самолета. Члены экипажа и пассажиры вынуждены будут весь рейс сидеть в масках. Некоторые азиатские авиакомпании своих сотрудников планируют обеспечить средствами индивидуальной защиты, в частности, комбинезонами, перчатками и очками.

По возможности будет увеличиваться и расстояние между сиденьями. Предлагается также установить пластиковые перегородки.

Многие правительства хотят заставить авиакомпании оставлять средние кресла свободными. А это означает, что рейсы полностью забронированными не будут, поэтому билеты могут значительно подорожать.

Как сообщал ранее УНИАН, венгерский аэропорт "Будапешт", который возобновил полеты, ввел более строгие правила в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: