Аппиева дорога - уникальное инженерное сооружение, которое дошло до наших дней.

В список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО внесена Аппиева дорога - построенная древними римлянами магистраль, которая неплохо сохранилась до наших дней. Об этом сообщает Independent.

Древняя римская Аппиева дорога стала 60-м объектом из Италии в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Протяженностью более 800 километров, известная также как "Королева дорог", она является старейшей и важнейшей из крупных дорог, построенных древними римлянами в период с 312 года до нашей эры.

Аппиева дорога ознаменовала революцию в строительстве дорог, быстро став важнейшей дорогой, соединяющей Рим с южной частью полуострова. Этот стратегический коридор обеспечивал логистику при любых погодных условиях и позволял римским легионам быстро перемещаться.

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"Изначально он был задуман как стратегическая дорога для военных завоеваний, продвижения на Восток и в Малую Азию. Аппиева дорога впоследствии позволила городам, которые она соединяла, развиваться, и появлялись новые поселения, способствуя сельскохозяйственному производству и торговле", - заявили в ЮНЕСКО.

Сегодня эта дорога, состоящая из 22 частей, представляет собой ансамбль инженерных сооружений, который иллюстрирует "высокое техническое мастерство римских инженеров в строительстве дорог, гражданских инженерных проектов, инфраструктуры и масштабных мелиоративных работ, а также огромную серию монументальных сооружений.

Сейчас древняя Аппиева дорога - это не только большой музей под открытым небом, созданный в 1800-х годах, но и огромная зеленая зона, место, куда римляне и туристы ходят для отдыха, прогулок на велосипеде, пеших прогулок и посещения достопримечательностей. Вся территория является охраняемым археологическим парком.

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