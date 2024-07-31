Итальянская Венеция – один из наиболее пострадавших от последствий чрезмерного туризма городов Европы. И уже не первый год местные власти пытаются взять под контроль туристические потоки, вводя разнообразные ограничения. Самым громким из них стало введение платы за вход в город весной 2024 года.
Теперь же власти Венеции решили ввести новые ограничения для туристов: уже с 1 августа 2024 года в городе будет разрешен собирать туристические группы численностью только до 25 человек, чтобы уменьшить толпы в туристических районах, пишет The Guardian.
Кроме того, туристическим гидам запретят использовать громкоговорители, чтобы "защитить спокойствия местных жителей" и обеспечить более свободное передвижение пешеходов.
На тех, кто не будет соблюдать эти меры, будут накладываться штрафы в размере от 25 до 500 евро.
Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.
Изначально эти меры должны были начать действовать с июня 2024 года, однаго позже их решили перенести на август.
Как сообщал УНИАН, ранее власти Венеции заявили о намерении повысить плату за вход в город в 2025 году.
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