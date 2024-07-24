Новая функция будет внедрена в августе 2024 года на всех рейсах авиакомпании IndiGo.

Индийская авиакомпания IndiGo первой в мире предложила женщинам возможность не сидеть рядом с мужчинами в самолете во время регистрации на рейс.

Как пишет издание Mirror, новая функция является первой в своем роде в мировой авиационной промышленности и позволит женщинам видеть, где сидят женщины, которые уже выбрали свои места онлайн.

"Мужчинам эта информация не будет отображаться, они смогут видеть только свободные места. Новые изменения в политике направлены на то, чтобы женщины чувствовали себя комфортнее, особенно во время путешествия без друзей или семьи", - говорится в сообщении.

Видео дня

Во время онлайн-регистрации женщинам-пассажиркам будет показан стандартный план мест в их самолете, но он будет отличаться от других авиакомпаний тем, что места, занятые другими женщинами, будут подсвечиваться розовым цветом.

"IndiGo с гордостью объявляет о введении новой функции, которая имеет целью сделать путешествия более комфортными для наших пассажирок. Это было введено на основе исследования рынка и сейчас находится в пилотном режиме", - цитирует издание представителя авиакомпании.

Отмечается, что объявление вызвало неоднозначную реакцию: один пользователь платформы социальных сетей X назвал этот шаг "сексистским и дискриминационным".

Как пишет Mirror, хотя ранее как мужчины, так и женщины говорили, что они не хотят сидеть рядом с противоположным полом по религиозным соображениям, официальной процедуры не было.

Новая функция будет внедрена в августе 2024 года на всех рейсах авиакомпании, и женщины смогут пользоваться этой функцией во время регистрации.

IndiGo является крупнейшим бюджетным оператором Индии, который выполняет около 2000 внутренних и международных рейсов в день.

Новости мировых авиакомпаний

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair ожидает, что цены на авиабилеты в ключевые летние месяцы будут существенно ниже, чем в прошлом году, поскольку квартальная прибыль крупнейшего в Европе бюджетного перевозчика упала.

Бюджетный венгерский лоукостер Wizz Air добавил к проездному Wizz Multipass еще три новых страны - Кипр, Болгарию и Австрию. Таким образом Wizz Air расширил действие проездного Wizz Multipass на перелеты в десять стран - Италию, Польшу, Албанию, Великобританию, ОАЭ, Венгрию и Румынию и отныне Кипр, Болгарию и Австрию.

Вас также могут заинтересовать новости: