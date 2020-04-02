Turkish Airlines продлила приостановку международных полетов до 1 мая

Авиакомпания будет выполнять лишь незначительное количество внутренних рейсов в 14 городов Турции.

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и большинстве внутренних рейсов до 1 мая.

Об этом сообщает avianews.com.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Air Malta продлила приостановку полетов до лета

До этого момента авиакомпания будет выполнять незначительное количество внутренних рейсов в 14 городов Турции, в число которых входят Стамбул, Анкара, Адана, Анталья, Измир, Трабзон, Кайсери.

Для осуществления внутреннего перелета пассажир должен получить специальное разрешение. Информацию о документе необходимо будет указать при покупке билета, иначе выполнить бронирование будет невозможно.

Также авиакомпания закрыла возможность прохождения онлайн-регистрации на рейсы до 1 мая. Получить посадочный талон можно будет только в аэропорту.

Новые меры, среди прочего, включают блокирование части кресел в самолетах. Это сделано для того, чтобы рядом с пассажирами было свободное сиденье, что увеличивает расстояние между людьми в рамках политики социального дистанцирования.

Turkish Airlines предоставляет три опции пассажирам отмененных рейсов. Так, первая предусматривает полный возврат денег за билет или его неиспользованную часть.

Вторая позволяет бесплатно перенести вылет на любую дату в течение года с сохранением маршрута перелета.

Третья опция предусматривает конвертацию билета в рамках программы лояльности Miles & Smiles. Курс конвертации составляет 1000 бонусных миль за каждые 10 евро. Мили можно будет использовать в дальнейшем для оформления новых билетов или повышения класса обслуживания.

Как сообщал УНИАН, с 20 марта Turkish Airlines приостановила осуществление регулярных авиарейсов в связи с распространением коронавируса COVID-19.