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Турецкие авиалинии остановили полеты в Украину до 4 апреля

16:32, 20 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в социальной сети Facebook. "По состоянию на 20 марта Турецкими авиалиниями приостановлено осуществление регулярных авиарейсов в связи с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, рейсы в Украину приостановлены до 4 апреля.

Также все рейсы из и в Германию, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Швецию, Австрию и Голландию приостанавливаются до 17 апреля.

Аналогичные решения касаются всех стран, куда Turkish Airlines осуществляют полеты, но даты возобновления полетов везде разные.

Например, в китайские города Шанхай, Пекин и Гуанчжоу приостановление действует до 1 апреля, а в город Сиань - до 17 апреля.

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