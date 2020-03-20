Турецкие авиалинии остановили полеты в Украину до 4 апреля
Турецкие авиалинии приостановили полеты в Украину до 4 апреля.
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Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в социальной сети Facebook. "По состоянию на 20 марта Турецкими авиалиниями приостановлено осуществление регулярных авиарейсов в связи с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности, рейсы в Украину приостановлены до 4 апреля.
Также все рейсы из и в Германию, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Швецию, Австрию и Голландию приостанавливаются до 17 апреля.
Аналогичные решения касаются всех стран, куда Turkish Airlines осуществляют полеты, но даты возобновления полетов везде разные.
Например, в китайские города Шанхай, Пекин и Гуанчжоу приостановление действует до 1 апреля, а в город Сиань - до 17 апреля.