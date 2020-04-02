Пандемия коронавируса: Air Malta продлила приостановку полетов до лета

Авиакомпания не будет возобновлять рейсы этой весной.

Авиакомпания Air Malta продлила приостановку полетов до 31 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает avianews.com.

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Авиаперевозчик предлагает пассажирам отмененных рейсов несколько опций, исходя из времени бронирования.

Так, если билет оформлен до 19 марта включительно, пассажир может вернуть все деньги или получить кредит, который будет действительным до 28 октября 2020 года. Его можно использовать для бронирования новых путешествий до 31 декабря 2020 года.

Также пассажир может бесплатно переоформить билет на любую дату до 31 декабря 2020 года без оплаты штрафов и разницы между новым и старым тарифами.

Если же пассажир забронировал билеты после 20 марта, Air Malta будет применять правила нового тарифа Go Safe. Он предусматривает, что пассажир может изменить дату вылета только после оплаты сбора 10 евро за сегмент и разницы тарифов. В случае возврата билета авиакомпания удерживает сбор 10 евро за сегмент, а также топливный сбор, который обозначен строкой YR.

Как сообщал УНИАН, Air Malta приостановила полеты 21 марта в связи с решением правительства Мальты запретить путешествия на остров до дальнейшего указания. Сначала прекращение касалась рейсов до 10 апреля.