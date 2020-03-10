Мальта прервала авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Также вводится ограничение на путешествия другими видами транспорта.

Мальта приостановила авиасообщение с Италией из-за эпидемии коронавируса в этой стране, а на путешествия другими видами транспорта вводятся ограничения.

Об этом сообщает Malta today.

Читайте такжеОбнаружены новые симптомы коронавируса

Так, премьер-министр Мальты Роберт Абела отметил, что будут немедленно отменены все рейсы между Мальтой и Италией, а катамаранное сообщение с Сицилией будет использоваться только для перевозки грузов.

В понедельник вечером Мальта зарегистрировала четвертый случай инфицирования коронавирусом.

Все четыре зарегистрированные на Мальте случая касались людей, которые путешествовали по северной Италии.

Учитывая ситуацию, Абела не исключил более жесткие меры по карантину, если не будет соблюден самокарантин.

Как сообщал УНИАН, власти Италии ввели карантинные мероприятия по всей стране. В частности, люди должны оставаться дома, а передвижения или путешествия возможны лишь при крайней необходимости. В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включительно с футбольными матчами. Школы и университеты будут оставаться закрытыми по крайней мере до 3 апреля.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросло с 366 до 463 человек. После Китая Италия стала наиболее пораженной распространением болезни.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.