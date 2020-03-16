Кулеба: туроператоры, которые так "героически" отправляли украинцев в Египет, должны вернуть их обратно

15 марта в курортном Шарм Эль Шейхе на карантин поместили 750 украинских туристов из-за выявления коронавируса у двух итальянских туристов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на конструктивное отношение туроператоров по возвращению в Украину свезенных в последние дни в Египет украинцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, сегодня в курортный город Шарм Эль Шейх в Египте прибыл украинский консул, чтобы на месте помогать украинским гражданам решать возникшие проблемы, а также, чтобы «сформировать целостную картинку того, кто, где находится и в каком состоянии».

«Туроператоры, которые так «героически» свозили людей в Египет, в том числе за последние дни, должны выполнить свое обязательство и вернуть украинцев обратно», - отметил Кулеба.

Также он уточнил, что Министерство инфраструктуры будет работать с туроператорами для того, чтобы находить специальные слоты на вылет.

«Но туроператорам не удастся переложить это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать. Мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы, и проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал. И рассчитываем на конструктивное, ответственное отношение туроператоров», - подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 15 марта МИД Украины заявило, что в курортном городе Шарм Эль Шейх на карантин поместили 750 украинских туристов в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов.