В Египте из-за коронавируса закрыли на карантин 750 украинских туристов

Карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в курортном городе Шарм Эль Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"Посольство Украины в Египте сообщает о 750 гражданах Украины, которые находятся на 14-дневном карантине в отеле Reef Oasis Beach Resort (город Шарм Эль Шейх)", - заявил Погорельцев.

Он добавил, что карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве инфраструктуры ранее заявили, что в Египте поместили на карантин граждан Украины, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.