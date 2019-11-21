Гигантские небоскребы и воздушные такси: в гранитном карьере на Запорожье создали самый большой в Украине мурал (видео)
11:11, 21 ноября 2019Новости туризма
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Просто в гранитном карьере - на территории промышленного объекта - создали самый большой в Украине мурал.
В гранитном карьере на Запорожье создали самый большой в Украине мурал.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Гигантские небоскребы и воздушные такси. Город будущего появился на Запорожье. Просто в гранитном карьере - на территории промышленного объекта - создали самый большой в Украине мурал. Трое художников решили показать, как могут выглядеть города уже через несколько десятилетий.
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