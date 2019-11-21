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Гигантские небоскребы и воздушные такси: в гранитном карьере на Запорожье создали самый большой в Украине мурал (видео)

11:11, 21 ноября 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Гигантские небоскребы и воздушные такси. Город будущего появился на Запорожье. Просто в гранитном карьере - на территории промышленного объекта - создали самый большой в Украине мурал. Трое художников решили показать, как могут выглядеть города уже через несколько десятилетий.

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Теги: #Запорожье#муралы