Саудовская Аравия упростила для украинцев получение туристической визы

Новые правила по получению электронной визы по прибытию в Саудовскую Аравию начнут действовать с 28 сентября.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявляет, что Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней.

Об этом глава ГМС сообщил в социальной сети Facebook.

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"Власти Саудовской Аравии революционно упростили процесс получения визы. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную визу, которая позволит находиться на территории страны с туристической целью до 90 дней. Украинцы тоже входят в перечень стран, гражданам которых разрешено получение туристической визы! Нововведение начнет действовать уже 28 сентября!", - подчеркнул Соколюк.

"Саудовская Аравия является одной из самых закрытых стран мира, которая фактически не выдавала туристические визы. С недавнего времени в страну можно было попасть только туристам, путешествовавшим группами. Также Саудовская Аравия выдавала так называемые" религиозные визы "для посещения святых для мусульман мест", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на днях Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией и Эквадором.