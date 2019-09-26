Украина подписала безвиз с Эквадором

Вчера Украина подписала соглашение про безвизовый режим с Колумбией.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.

Читайте такжеУкраина и Северная Македония подписали безвиз на постоянной основе

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Как сообщал УНИАН, вчера Украина подписала соглашение про безвизовый режим с Колумбией. Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.