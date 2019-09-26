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Украина подписала безвиз с Эквадором

07:59, 26 сентября 2019
Новости туризма
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Эквадор стал 21-й страной с безвизовым режимом для украинцев в Латинской Америке / фото из открытых источников

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Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, вчера Украина подписала соглашение про безвизовый режим с Колумбией. Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Теги: #безвизовый режим#Эквадор