Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией

Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Украина подписала соглашение про безвизовый режим с Колумбией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

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Во вторник, 24 сентября, он подписал соответствующее соглашение с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Правительство приняло текст соглашения между правительствами Украины и Колумбии о взаимной отмене визовых требований 18 сентября. Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой @CarlosHolmesTru. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Дальше будет! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.