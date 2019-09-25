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Украина подписала соглашение о безвизе с Колумбией

08:28, 25 сентября 2019
Новости туризма
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Соглашение было подписано на полях Генеральной Ассамблеи ООН / фото УНИАН

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

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Во вторник, 24 сентября, он подписал соответствующее соглашение с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Правительство приняло текст соглашения между правительствами Украины и Колумбии о взаимной отмене визовых требований 18 сентября. Отныне граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке.

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Теги: #безвиз#Колумбия