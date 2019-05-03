В аэропорту Львова гостей встречал оркестр и сотня артистов (фото, видео)

Львов празднует День города в стиле ретро, поэтому музыка звучала в стиле ретро.

Ко Дню города в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого состоялся флешмоб с участием учеников Львовской детской школы искусств №5.

Как сообщается на странице аэропорта в Facebook, около ста участников, а именно хор, оркестр и мажоретки, исполнили несколько музыкальных композиций в ретро-стиле 20-30 годов XX века.

Читайте такжеПраздник в стиле ретро: Львов отмечает свое 763-летие (видео)

"Львов празднует свое День рождения в стиле ретро, поэтому музыка звучала в стиле ретро, оркестр подготовил три композиции, одна из которых - песня про Львов, нашего львовского композитора господина Шепеля. Это был в исполнении сводного хора нашей школы и духового оркестра "Львовские фанфары" и мажореток "Феерия". Также представили две хореографически-театральные музыкальные композиции в исполнении оркестра, одно произведение - это фантазия на темы рок-н-ролльных мелодий, свинговых мелодий, немного твиста, немного джайва. А вторая композиция, которая называется "Umbrella", сегодня собственно впервые мы ее выполнили", – рассказал директор школы искусств Андриан Леськив.

Как сообщал УНИАН, в этом году Львов отмечает свое 763-летие. Празднование Дня города будет проходить в стиле ретро и продлится три дня - с 3 по 5 мая.