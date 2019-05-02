Львов будет праздновать свое 763-летие в стиле ретро

Празднование Дня города продлится три дня - с 3 по 5 мая.

В этом году Львов отмечает свое 763-летие.

Празднование Дня города будет проходить в стиле ретро и продлится три дня - с 3 по 5 мая, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В это время на жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, завтраки-дискуссии, ретро-вечеринки и много других не менее интересных мероприятий.

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"В этом году мы определили общую тематику мероприятий, которые будут проходить во Львове ко Дню города. Основной акцент сделан на стиль ретро. Это культура межвоенного Львова, которая активно проявляется в настоящем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение трех дней на площадях Львова будут выступать музыкальные группы, коллективы, хоры и оркестры. Среди них группа "Wszystko", вокальная формация "Пиккардийская терция", инструментальный ансамбль "Rockoko", академический симфонический оркестр "INSO-Львов", Lviv Jazz Orchestra, победительница конкурса "Голос страны 2019" Оксана Муха и многие другие.

Кроме музыкальных программ, будут происходить завтраки-дискуссии и ретро-вечеринки в различных локациях города.