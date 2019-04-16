Украинский лоукостер начал продажу билетов из Киева и Харькова в Одессу

В цену самых дешевых билетов включена перевозка ручной клади до 7 кг, за регистрируемый багаж нужно доплачивать.

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на внутренние рейсы с июня по октябрь 2019 года по маршруту Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

Как сообщает Lowcost Avia, минимальная стоимость билетов на рейсы - 488 гривень в одну сторону и от 978 гривень в две стороны.

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Рейсы будут осуществляться с 25 мая трижды в неделю: по средам, субботам, воскресеньям в 10:00 по маршруту Киев-Одесса и со 2 июня дважды в неделю по четвергам и воскресеньям в 16:00 из Харькова в Одессу.

В цену самых дешевых билетов включена перевозка ручной клади до 7 кг, за регистрируемый багаж нужно доплачивать.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания SkyUp с 11 июня запустит рейсы из Киева и Харькова в Париж, а с 12 июня - из Киева в Ниццу.