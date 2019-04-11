Украинский лоукостер полетит в Париж и Ниццу: названы даты и цены

Авиакомпания SkyUp с 11 июня запустит рейсы из Киева и Харькова в Париж, а с 12 июня - из Киева в Ниццу.

Украинская авиакомпания SkyUp с 11 июня запустит рейсы из Киева и Харькова в Париж, а с 12 июня - из Киева в Ниццу. Об этом сообщила пресс-службы авиаперевозчика.

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Рейсы из Киева в Париж планируется осуществлять трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец - от 2248 грн (без багажа).

Рейс Харьков - Париж планируется осуществлять дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец - от 2714 грн (без багажа).

Рейс Киев - Ницца планируется осуществлять дважды в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета в один конец - от 2917 грн (без багажа).

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Комиссия Госавиаслужбы выдала компании SkyUp Airlines разрешение на новые регулярные маршруты из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.