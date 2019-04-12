Билеты на группу и лист ожидания: в УЗ рассказали о новых онлайн-услугах

В частности, планируется введение услуги «листа ожидания», когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует значительно расширить функционал онлайн-сервисов для пассажиров и грузовых клиентов.

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Большинство опций планируется включить уже в этом году, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, среди услуг, которые можно будет удобно оформить онлайн — заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе. Планируется также внедрение услуги «листа ожидания», когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Появятся также онлайн-новации и для клиентов из сектора грузовых перевозок. “Укрзализныця” планирует, в частности, провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.

«Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую. Кроме этого, в планах компании — расширить спектр дополнительных услуг, которые предоставляются клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или «нитки графика», — рассказал руководитель “Укрзализныци”.

В “Укрзализныце” информируют, что онлайн-сервис компании по продаже проездных документов пользуется спросом среди пассажиров. Так, в 2018 году около 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.

С января 2019 года в тестовом режиме на сайте “Укрзализныци” началась продажа льготных билетов через интернет для людей с инвалидностью, а с 2014-го года – продажа билетов со студенческой льготой.