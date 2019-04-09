Токио, Париж и Ужгород: когда цветет сакура в разных уголках мира (видео)

В Японии это действо называется «ханами» – национальная традиция любования цветами.

В разных уголках планеты начался сезон цветения сакуры.

Одной из первых в мире японская вишня цветет в Токио: в конце марта – начале апреля. Это действо здесь называется «ханами» – национальная традиция любования цветами. Чтобы увидеть цветущие сады сакур, в столицу Японии съезжаются тысячи туристов.

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В Нью-Йорке в конце апреля проходит фестиваль Sakura Matsuri. В ботаническом саду Бруклина можно увидеть цветение более 200 японских вишен. На цветущую сказку в апреле превращается и столица влюбленных Париж. Рядом с Эйфелевой башней расцветают десятки сакур.

В Украине сезон цветения сакуры проходит несколько позже – во второй половине апреля. Наиболее известной является Аллея сакур в Ужгороде на Закарпатье. В Киеве цветущие сакуры в апреле можно найти в парке Киото.