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В Токио официально стартовал сезон цветения сакуры (видео)

14:56, 21 марта 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это особое время, когда жители мегаполиса проводят больше времени на природе, наблюдая за цветением деревьев. Для этого даже берут выходные и целыми компаниями идут в парки.

В этом году сакура зацвела на 5 дней раньше чем обычно.

Сезон цветения метеорологи официально объявили открытым, когда насчитали на дереве возле храма Ясукуни не менее 5 цветов сакуры.

Японская вишня только-только начинает распускаться, а период буйного цветения наступит где-то через неделю.

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Теги: #Токио#сакура