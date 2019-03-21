В Токио официально стартовал сезон цветения сакуры (видео)

В этом году сакура зацвела на 5 дней раньше чем обычно.

В Токио зацвела сакура, а вместе с ней начался период, который японцы называют "ханами".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ китайском городе Гуанчжоу зацвела сакура (видео)

Это особое время, когда жители мегаполиса проводят больше времени на природе, наблюдая за цветением деревьев. Для этого даже берут выходные и целыми компаниями идут в парки.

В этом году сакура зацвела на 5 дней раньше чем обычно.

Сезон цветения метеорологи официально объявили открытым, когда насчитали на дереве возле храма Ясукуни не менее 5 цветов сакуры.

Японская вишня только-только начинает распускаться, а период буйного цветения наступит где-то через неделю.