В Ужгороде на радость туристам зацвели сакуры: интересные факты про знаменитую аллею (видео)

Ужгород превращается в настоящий райский сад, ведь начинает цвести экзотическая японская вишня - сакура.

Эти деревья растут только в Японии, нескольких штатах Америки и на Закарпатье. Ежегодно, чтобы увидеть красивое природное явление, в Ужгород съезжаются тысячи туристов.

Именно в Ужгороде находится самая большая в Европе аллея сакур, протянувшаяся вдоль берега Ужа. Цветение кратковременно, длится оно 2-3 недели максимум.

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Закарпатская легенда гласит, что однажды японцы ехали с визитом к австрийскому императору Франца-Иосифа I и в подарок везли сакуры. Их путь пролегал через Закарпатье, и на ночлег послы остановились в Мукачево. Известие о визите японцев мгновенно облетело весь город. Ночью местные жители украли саженцы японской вишни, а затем под видом фруктовых деревьев продали в Ужгороде.

Если верить официальным версиям, сакура была завезена в Ужгород в 1923 году.