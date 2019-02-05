Аэропорт "Львов" ведет переговоры с Qatar Airways о запуске авиарейсов

В ходе визита представители авиакомпании Qatar Airways будут оценивать аэропорт.

Международный аэропорт "Львов" им. Д. Галицкого ведет переговоры с авиакомпанией Qatar Airways о запуске авиарейсов и ожидает в конце февраля визит представителей этой авиакомпании.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

"Мы ведем переговоры с азиатскими странами. Очень хочется, чтобы появились рейсы в Азию. Мы ведем переговоры с авиакомпанией Qatar Airways. Мы ожидаем в конце февраля визит представителей этой авиакомпании. Они будут оценивать наш аэропорт», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Львов" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 48% – до 1,6 млн человек.

Справка УНИАН. Международный государственный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети. В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).