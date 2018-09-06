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Авиакомпания Qatar Airways запустила украинскую версию своего официального сайта

15:10, 06 сентября 2018
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщает avianews.com, ранее при выборе региона Украина информация на сайте авиакомпании была доступна только на английском языке.

Фото avianews.com

Теперь же на украинский язык на сайте переведена главная страница, справочная информация об услугах и правилах авиаперевозчика, а также страницы с описанием акционных предложений на авиаперелеты.

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Qatar Airways начала полеты в Украину 28 августа 2017 года, открыв ежедневные рейсы из Дохи в киевский аэропорт Борисполь. С 28 сентября авиаперевозчик будет летать на данном маршруте 14 раз в неделю, совершая по два рейса в день.

К слову, в честь годовщины запуска полетов в Киев Qatar Airways начала распродажу билетов со скидкой до 35% от тарифа в города Азии.

Как сообщал УНИАН, весной 2018 года Катар отменил визы для украинцев.

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Теги: #Катар#Qatar Airways#авиаперевозки