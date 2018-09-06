Авиакомпания Qatar Airways запустила украинскую версию своего официального сайта

Также в честь годовщины запуска полетов в Киев Qatar Airways начала распродажу билетов со скидкой до 35% от тарифа в города Азии.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways в сентябре 2018 года запустила версию своего официального сайта на украинском языке.

Как сообщает avianews.com, ранее при выборе региона Украина информация на сайте авиакомпании была доступна только на английском языке.

Теперь же на украинский язык на сайте переведена главная страница, справочная информация об услугах и правилах авиаперевозчика, а также страницы с описанием акционных предложений на авиаперелеты.

Читайте такжеУкраина и Катар хотят работать над запуском прямого авиасообщения между Дохой и Львовом

Qatar Airways начала полеты в Украину 28 августа 2017 года, открыв ежедневные рейсы из Дохи в киевский аэропорт Борисполь. С 28 сентября авиаперевозчик будет летать на данном маршруте 14 раз в неделю, совершая по два рейса в день.

К слову, в честь годовщины запуска полетов в Киев Qatar Airways начала распродажу билетов со скидкой до 35% от тарифа в города Азии.

Как сообщал УНИАН, весной 2018 года Катар отменил визы для украинцев.