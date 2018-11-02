С сегодняшнего дня украинцы могут без виз путешествовать в Катар

Находиться в Катаре на условиях безвиза украинцы могут максимум 90 суток в течение 180 дней.

Сегодня, 2 ноября, вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщили в пресс-службе Министрества иностранных дел.

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Отныне граждане Украины могут без виз посещать Катар, однако находиться в стране на таких условиях можно максимум 90 суток в течение 180 дней. Паспорта туристов должны быть действительны сроком не менее 6-ти месяцев с даты въезда на территорию государства.

Граждане, которые намерены въехать на территорию Катара на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.

"Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой Стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, национальная авиакомпания Катара Qatar Airways в сентябре 2018 года запустила версию своего официального сайта на украинском языке.