Украинский лоукост с апреля будет выполнять новые регулярные рейсы в Черногорию, Чехию и Израиль

Госавиаслужба предоставила разрешение SkyUp на увеличение частоты некоторых регулярных рейсов из Киева.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp, которая до этого выполняла только чартерные перевозки, выполнять регулярные международные полеты по ряду маршрутов в Черногорию, Чехию и Израиль.

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Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято Комиссией службы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий.

В частности, SkyUp получит разрешения с 31 марта 2019 года летать из Киева (три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Киева (три рейса в неделю) в Карловы Вары (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).

Кроме того, Госавиаслужба предоставила разрешение SkyUp на увеличение частоты регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с 2 до 3 рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с 3 до 10 рейсов; в Бургас (Болгария) - с 3 до 5 рейсов, и в Ларнаку (Кипр) - с 3 до 5 рейсов в неделю.

При этом Госавиаслужба отказала перевозчику в полетах из Харькова (два рейса в неделю) в Тирану (Албания), а также из Харькова, Львова и Запорожья (по два рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория).

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp планирует запустить регулярные рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия) с 23 декабря, в Софию (Болгария) - с 28 декабря, в Барселону (Испания) и Попрад (Словакия) - с 29 декабря. Также компания планирует запустить первые внутренние регулярные рейсы из Киева в Одессу и из Харькова в Одессу со 2 июня 2019 года. Летом запланированы рейсы Киев - Батуми, Киев - Ларнака, Киев – Римини, Киев - Неаполь, Киев - Сицилия (Катания), Киев - Аликанте, Киев - Тенерифе.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались лишь с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.

Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт с SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!