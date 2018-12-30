Украинский лоукост с апреля будет выполнять новые регулярные рейсы в Черногорию, Чехию и Израиль
Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp, которая до этого выполняла только чартерные перевозки, выполнять регулярные международные полеты по ряду маршрутов в Черногорию, Чехию и Израиль.
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Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято Комиссией службы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий.
В частности, SkyUp получит разрешения с 31 марта 2019 года летать из Киева (три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Киева (три рейса в неделю) в Карловы Вары (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).
Кроме того, Госавиаслужба предоставила разрешение SkyUp на увеличение частоты регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с 2 до 3 рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с 3 до 10 рейсов; в Бургас (Болгария) - с 3 до 5 рейсов, и в Ларнаку (Кипр) - с 3 до 5 рейсов в неделю.
При этом Госавиаслужба отказала перевозчику в полетах из Харькова (два рейса в неделю) в Тирану (Албания), а также из Харькова, Львова и Запорожья (по два рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория).
Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp планирует запустить регулярные рейсы из Киева в Тбилиси (Грузия) с 23 декабря, в Софию (Болгария) - с 28 декабря, в Барселону (Испания) и Попрад (Словакия) - с 29 декабря. Также компания планирует запустить первые внутренние регулярные рейсы из Киева в Одессу и из Харькова в Одессу со 2 июня 2019 года. Летом запланированы рейсы Киев - Батуми, Киев - Ларнака, Киев – Римини, Киев - Неаполь, Киев - Сицилия (Катания), Киев - Аликанте, Киев - Тенерифе.
В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались лишь с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.
Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт с SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!