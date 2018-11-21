Украинский лоукостер SkyUp объявил продажу билетов на новые летние направления

Для тех, кто ждал рейсы в Европу, объявлена продажа билетов по семи направлениям.

Новый украинский лоукост-перевозчик SkyUp объявил масштабную продажу билетов на новые летние направления.

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В сообщении авиакомпании в соцсети приведен перечень внутренних рейсов в летнем расписании. В частности, Киев-Одесса - от 496 грн; Одесса-Харьков - от 496 грн. Цены указаны за билет в одну сторону. Полеты начнутся 2 июня.

Для тех, кто ждал рейсы в Европу, объявлена продажа билетов по семи направлениям. В частности, Киев-Батуми - от 1 527 грн; Киев-Ларнака - от 1 527 грн; Киев-Римини - от 2 638 грн; Киев-Неаполь - от 2 638 грн; Киев-Сицилия (Катания) - от 2 638 грн; Киев-Аликанте - от 2 499 грн; Киев-Тенерифе - от 5 164 грн.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября украинский лоукостер SkyUp получил право на выполнение всех запланированных маршрутов, а 8 ноября SkyUp выполнил свой первый рейс в Европу.