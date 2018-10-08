Крупнейший аэропорт Украины назвал самые пунктуальные авиакомпании в сентябре

Лидером стали авиакомпании SWISS, Aegean Airlines, Air Arabia с 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в сентябре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, лидером стали авиакомпании SWISS, Aegean Airlines, Air Arabia с 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Qatar Airways, Air Baltic, Belavia, Air Moldova, Austrian Airlines, Wind Rose, Air Astana выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70%: Ryanair, Ellinair, Adria Airways, Czech Airlines, Atlasjet Ukraine, Міжнародні авіалінії України, Georgian Airways, Air France, LOT, British Airways, Turkish Airlines, KLM, Azur Air Ukraine.

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Пунктуальностью в 50-70% "порадовали" пассажиров авиакомпании Lufthansa и Анда Ейр.

Отмечается, что аутсайдером по уровню пунктуальности стали авиакомпании Bravo Airways, Iraqi Airways, Air Malta, Yanair, El Al, которые выполнили свои рейсы вовремя в 50% или ниже случаях.

Как сообщал УНИАН, в августе лидером по пунктуальности стали авиакомпании Air Arabia, Belavia, Qatar Airways и Air Malta с 100-процентным показателем.

Аутсайдерами по уровню пунктуальности стала авиакомпания Анда Эйр – половина запланированных рейсов были с опозданием.

Аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатом 2016 года на 22% – до 10,55 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».