"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в августе

Лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Belavia, Qatar Airways и Air Malta со 100% показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в августе.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, лидером стали авиакомпании Air Arabia, Belavia, Qatar Airways и Air Malta с 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Air Baltic, Air Moldova, Air Astana, Wind Rose, Georgian Airways и British Airways выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70%: Aegean Airlines, Austrian Airlines, Czech Airlines, KLM, Ellinair, "Международные авиалинии Украины", Adria Airways, Turkish Airlines, SWISS, Iraqi Airways, Air France, Azur Air Ukraine.

Пунктуальность ниже 70%: LOT, Lufthansa, Bravo Airways, Yanair, Atlasjet Ukraine, El Al.

Отмечается, что аутсайдером по уровню пунктуальности стала авиакомпания Анда Эйр – половина запланированных рейсов были с опозданием.

Как сообщал УНИАН, в июле лидером по пунктуальности стала авиакомпания Air Arabia с 100-процентным показателем.

Аутсайдерами стали ряд чартерных перевозчиков: Bravo Airways (51%), Atlasjet Ukraine (39%), SkyUp (34%), Yanair (25%), Anda Air (25%).

Аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатом 2016 года на 22% – до 10,55 миллиона человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".