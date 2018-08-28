В Польше предупредили о возможных очередях на границах из-за забастовки пограничников

Профсоюзы требуют повышения заработной платы, возврата к предыдущей пенсионной системе, а также индексации заработной платы.

Профсоюзы работников структур, подчиненных МВД Польши, предупредили о возможных проблемах в международных перевозках.

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Как сообщает ЕвроПравда со ссылкой на RMF24, профсоюзы разослали около 50 писем в администрации аэропортов, ассоциации перевозчиков и транспортные компании.

В этих письмах они объясняют, что неудача в переговорах с Министерством внутренних дел относительно условий труда заставила их принять решение использовать элементы итальянской забастовки в рамках протеста, что может осложнить движение на границах. В частности, профсоюзы предупредили о более длительных проверках и очередях.

Протест продолжается несколько недель. Профсоюзы требуют, среди прочего, повышения заработной платы, возврата к предыдущей пенсионной системеы, а также индексации заработной платы.

Сейчас профсоюзы надеются на содействие премьера Матеуша Моравецкого, с которым собираются встретиться во вторник во второй половине дня.