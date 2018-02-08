Въезд в Украину за $65: в МИД назвали стоимость однократной электронной визы для иностранцев

Виза будет выдаваться сроком на 30 дней.

Стоимость электронной визы для иностранцев, которую планируют внедрить в ближайшее время, составит 65 долларов США.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в интервью "Европейской правде".

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Он также отметил, что выдаваться такая виза будет сроком на 30 дней.

"Электронная виза будет только однократная, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость – 65 долларов. Параллельно уменьшается количество виз, которые оформляются в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70", - сказал Погорельцев.

Визу будут присылать на электронную почту, откуда документ нужно будет распечатать для предъявления пограничникам.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина введет электронные визы для иностранцев. Это позволит разгрузить консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, из-за чего создаются очереди.