Журналисты выяснили, по какому маршруту в Украине лучше добраться на автомобиле к морю (видео)

"Скажу честно, у меня до сих пор трясутся колени и качает. Порой мне казалось, что мы уже не уедем из очередной ямы", - рассказала журналистка о проезде через Николаевскую область.

Как можно на праздничные выходные доехать до большой воды и получится ли сделать это быстро - таким вопросом задались журналисты и решили провести исследование и соревнование, чтобы найти объективный ответ. Из Запорожья, Кропивницкого и Киева утром три съемочные группы отправились в популярные украинские курорты Одессу, Коблево и Бердянск.

Как говорится в сюжете ТСН, Яков Носков из Запорожья отправился в Бердянск – это 200 километров, Антон Страшко ехал из Киева в Одессу – это почти 500 км, а Елена Шворак из Кропивницкого в Коблево предстояло преодолеть около 260 километров. Последней пришлось труднее всего, потому что ее путь пролегал через Николаевскую область, дороги которой недаром называют одними из худших в Украине. Средняя скорость этого путешествия, чтобы не разбить машины и не рисковать жизнью, составляла 30 км/час. Самым трудным участком оказалась трасса Н-14 Кропивницкий – Николаев, движение по которой сначала усложняли масштабные ремонтные работы по укладке 30 км нового асфальта, из-за чего машины пускали по очереди и заставляли пережидать проезд встречных авто. За вывеской "Николаевская область" дорога исчезла, как явление, и там участок в 70 км пришлось преодолевать в течение трех часов на скорости 10 км/час. Водители говорят, что худших дорог в Украине просто не видели. "Скажу честно, у меня до сих пор трясутся колени и качает. Порой мне казалось, что мы уже не уедем из очередной ямы. Облегчение почувствовали, только когда доехали до Николаева", - призналась журналистка. Оттуда до Коблево дорога вполне приемлемая, поэтому авто доехало за час. В целом этот путь оказался самым длительным из всех трех.

Читайте такжеБолее полумиллиона украинцев увидели Европу: в ГПСУ подвели итоги года безвиза (инфографика)

В импровизированных гонках праздновал победу Яков Носков из Запорожья, который первым добрался до моря. С остановками путь до курортного Бердянска составил 3,5 часа – это вполне приличный результат. Как оказалось, самый проблемный участок дороги в районе Токмака наконец начали ремонтировать, а вот после ремонтников начался настоящий слалом между ямами на той части трассы, которая еще не видела ремонта. Скорость передвижения по ней составляла 40-50 км/час. Тем, кто не хочет рисковать подвеской своего авто, советуют ехать в Бердянск через Мелитополь – это дольше на 40 километров, но безопаснее.

Дорога из Киева до Одессы была комфортной, она заняла чуть больше семи часов. Проблемой были пробки – в частности, в Киеве на кольцевой дороге, где идет ремонт. Зато ни ям, ни провалов, ни других дефектов полотна не было. Однако победить в гонке не удалось из-за дождя – ограниченная видимость и скользкий асфальт заставили сбавить скорость, поэтому за киевской группой оказалось лишь второе место.

Как сообщал УНИАН, украинцы столкнулись с нехваткой железнодорожных билетов на курортные направления.