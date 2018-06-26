Украинцы столкнулись с нехваткой железнодорожных билетов на курортные направления (видео)

Даже заняв с ночи очередь в кассу на вокзале, украинцы не имеют гарантии, что им достанется билет.

Украинцы выбирают курортные направления, однако сталкиваются с проблемой отсутствия билетов, потому что их в железнодорожных кассах нет вплоть до начала августа. Кассиры говорят, что летом спрос всегда больше, поэтому о документах на проезд стоит позаботиться заблаговременно.

Как говорится в сюжете ТСН, билеты на поезда попадают в продажу за 45 суток до даты отправления, поэтому сейчас стоит занимать очереди тем, кому нужно поехать в начале августа. "Сейчас молодые – они по интернету, а у меня интернета нет. Так месяц хожу, ищу", - признается пенсионерка Ирина Криштомполь. Проверка в интернете билетов в направлениях до Геническа и Бердянска на выбранные даты в июле показывает, что их нет – система предлагает ехать с пересадкой. Это новация "Укрзализныци" – при бронировании можно сразу купить билеты на два поезда.

В Ровно на вокзале в 7:30 в очереди перед еще закрытой кассой предварительной продажи билетов стоят человек 30. "Выехали из дома в два часа, в половине третьего были здесь. Знакомая пару дней стояла в очереди, пришла в четыре и она была 13-й, билетов не хватило", - пояснила Алина Шмигельска. Из Ровно в Одессу к 4 августа поездом не добраться, а билеты до других городов или населенных пунктов рядом с морем тоже в дефиците. Остается только ехать с пересадкой через Львов. Несколько дней подряд Татьяна Литинская приезжала на вокзал, и пока наступала ее очередь, билеты заканчивались. "Сегодня я была в 4:50 – восьмая", - рассказала она. Не всегда удается приобрести билет и через интернет. "На сегодняшний день за 44 суток можно приобрести на поезд только один билетик. Вчера я пытался купить, но приложение выдает ошибку", - рассказал Анатолий Волосюк.

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У многих возникает проблема не только с тем, чтобы приобрести билеты "туда", но и "обратно", потому что их еще не продают и нужно покупать дополнительно, когда откроется продажа. А гарантий, что их хватит, нет никаких. "Если я их не возьму, придется сдать эти билеты и останется ни с чем", - признаются пассажиры. Железнодорожники же в ситуацию видят только одну проблему: дешевизну билетов. Мол, каждый может себе позволить поездки поездом, поэтому так много людей и пользуются этим. "Кто везет – того и бьют. На самом деле "Укрзализныця" – это перевозчик номер один на сегодняшний день в Украине. Поймите, что если пиковый день, то нет билетов на один вид транспорта", - говорит и.о. директора департамента пассажирских перевозок в дальнем следовании Александр Красноштан.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила на летний период 23 дополнительных поезда.