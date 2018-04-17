Вернуться в прошлое: в Австрии реконструировали подземный город времен римской империи в виртуальной реальности (видео)

Петронелль-Карнунтум раскопали почти два века назад, но только недавно туристы получили возможность увидеть, каким он был во времена своего расцвета.

Недалеко от Вены находится подземный город времен римской империи - национальный музей Австрии Карнунтум.

Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи". Петронелль-Карнунтум раскопали почти два века назад, но только недавно туристы получили возможность увидеть, каким он было во времена своего расцвета.

В древности на месте Петронелля было кельтское поселение, затем римлянами в I веке был построен укреплённый военный лагерь Карнунт, который затем выделился из провинции Норик, превратился в большой город и стал центром провинции Верхняя Паннония. Карнунт был разрушен в V веке в ходе варварских нашествий.

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Оригинальные строения к нашему времени почти не сохранились, но город реконструируют в виртуальной реальности. Для этого нужно просто установить приложение на мобильный.

Ранее сообщалось, что нашествие туристов поставило под угрозу пять мировых достопримечательностей.